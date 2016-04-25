Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Баку начинает работу VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Как сообщает Report, cегодня в рамках этого мероприятия состоится Молодежный форум, в котором, как ожидается, примут участие около 150 молодых лидеров из 110 стран мира, а также бизнес симпозиум.

Официальное открытие VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН состоится 26 апреля.

В работе форума примут участие около 2000 участников, в том числе главы государств, официальные лица, представители гражданского общества, религиозные и молодежные лидеры, которые обменяются мнениями на тему "Жизнь вместе в инклюзивных обществах: вызовы и цели".

В рамках форума состоятся 16 секционных заседаний и 2 пленарные сессии, в ходе которых эксперты обсудят существующие проблемы, препятствующие инклюзивным обществам, предотвращение экстремизма и маргинализации.