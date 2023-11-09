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Сегодня в Ташкенте состоится 16-й саммит Организации экономического сотрудничества

Сегодня в Ташкенте состоится 16-й саммит Организации экономического сотрудничества Сегодня в столице Узбекистана Ташкенте пройдет 16-й саммит Организации экономического сотрудничества.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 08:37
Сегодня в Ташкенте состоится 16-й саммит Организации экономического сотрудничества

Сегодня в столице Узбекистана Ташкенте пройдет 16-й саммит Организации экономического сотрудничества.

Как передает Report, в нем ожидается участие лидеров стран Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

Напомним, что договоренность о проведении масштабного мероприятия была достигнута в ходе 27-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшегося 10 октября 2023 года в Азербайджане, в городе Шуша.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı Zirvə toplantısı keçiriləcək

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