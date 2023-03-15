О нас

Сегодня свою работу начинает конференция по борьбе с исламофобией

Сегодня свою работу начинает конференция по борьбе с исламофобией Сегодня свою работу начинает международная конференция на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 07:01
Сегодня свою работу начинает конференция по борьбе с исламофобией

Сегодня свою работу начинает международная конференция на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с исламофобией пройдет при совместной организации Бакинского международного центра мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Межрелигиозного форума G20.

Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, нацеленных на мусульман и страны с мусульманским населением на международном и национальном уровнях.

В конференции примут участие ученые, международные эксперты, религиозные деятели и представители неправительственных организаций из 31 страны, которые обсудят различные подходы в борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых странах Европы, исламофобию в мировых СМИ.

Отметим, что 15 марта было объявлено днем борьбы с исламофобией 27-28 ноября 2020 года на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер). Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 2022 году объявила 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi