Сегодня свою работу начинает конференция по борьбе с исламофобией

Сегодня свою работу начинает международная конференция на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Сегодня свою работу начинает международная конференция на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с исламофобией пройдет при совместной организации Бакинского международного центра мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Межрелигиозного форума G20.

Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, нацеленных на мусульман и страны с мусульманским населением на международном и национальном уровнях.

В конференции примут участие ученые, международные эксперты, религиозные деятели и представители неправительственных организаций из 31 страны, которые обсудят различные подходы в борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых странах Европы, исламофобию в мировых СМИ.

Отметим, что 15 марта было объявлено днем борьбы с исламофобией 27-28 ноября 2020 года на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер). Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 2022 году объявила 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.