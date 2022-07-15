Сегодня впервые пройдут политконсультации между МИДами Азербайджана и Малайзии

Сегодня ожидается проведение первых в истории политических консультаций между МИДами Азербайджана и Малайзии.

Сегодня проводятся первые в истории политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Малайзии.

Как передает Report со ссылкой на малайзийские СМИ, в политических консультациях в столице Куала-Лумпуре принимает участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и его коллега Датука Камарудин Джаффар.

Как указывается в сообщении, консультации направлены на привлечение малайзийских инвестиций в увеличение производства возобновляемой энергии в нашей стране и восстановление освобожденных территорий Азербайджана. В ходе заседания Мамедов представит своему малайзийскому коллеге 25 инвестиционных проектов в данных сферах.

В интервью местным СМИ Мамедов рассказал, что Азербайджан ставит перед собой амбициозные цели по развитию возобновляемых видов энергии. Серьезная работа идет также по развитию транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток. И, конечно же, идет масштабный процесс по восстановлению освобожденных после Отечественной войны территорий страны. Так что, малайзийские компании могут найти подходящие для себя проекты.