​Сегодня президенты Азербайджана, России и Ирана проведут первый саммит в Баку

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин сегодня, 8 августа, прибудет в Баку на встречу с азербайджанским и иранским лидерами Ильхамом Алиевым и Хасаном Роухани.

Как передает Report, встреча в таком формате будет проходить впервые.

Как ранее заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сначала президент России планирует встретиться Алиевым, а потом с Роухани.

По его словам, главная тема переговоров пока не сообщается, но в повестке дня значатся перспективы наращивания трехстороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере с акцентом на энергетику, а также главы государств обсудят ряд актуальных региональных и международных проблем, в том числе ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке. Они не обойдут вниманием и вопросы Нагорно-Карабахского урегулирования.

Ушаков подчеркнул, что огромное значение на встрече будет иметь обсуждение важного для всей Евразии проекта строительства железнодорожной магистрали Решт (Иран) - Астара (Азербайджан), которая станет звеном международного транспортного коридора «Север-Юг».