Президент Азербайджана: Сегодня наши политические отношения с Китаем находятся на высоком уровне

"Мы рассматриваем приглашение принять участие в форуме "Один пояс, один путь" как знак особого уважения к нашей стране, как знак дружбы по отношению ко мне. Вы отметили, что я являюсь другом Вашей страны, так же в Азербайджане Вас знают как доброго друга Азербайджана. И мы совместными усилиями продвигаем вперед наше сотрудничество, определяем пути дальнейшего взаимодействия".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Проведение форума имеет огромное значение. Как Вы отметили, Азербайджан с самого начала поддержал Вашу инициативу и активно продвигает этот проект в рамках тех инициатив, которые мы выдвинули. Хотел бы вспомнить мой государственный визит в Вашу страну и оказанное мне гостеприимство в 2015 году. Тогда мы с Вами подписали меморандум о взаимопонимании "Экономический пояс Шелкового пути". Сегодня наши политические отношения находятся на высоком уровне. Мы активно взаимодействуем в международных организациях", - добавил президент Азербайджана.