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    Сегодня начинает свою работу зимняя сессия ПАСЕ

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Страсбурге начинает свою работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report, на сессии будут избраны новый председатель ПАСЕ, комиссар по правам человека и судьи Европейского суда по правам человека.

    На Ассамблее примет участие кронпринцесса Дании, также выступит президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

    24 января с докладом выступит президент Армении Серж Саргсян.

    А 26 января обсудят доклад  члена азербайджанской делегации Вусала Гусейнова.

    В повестку сессии также включены вопросы о гуманитарных последствиях вооруженного конфликта в Украине, процессе урегулирования палестино-израильского конфликта, роста антисемитизма в Европе, исламофобии и ксенофобии. 

    Cессия завершит работу 26 января.

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