Сегодня начинает свою работу зимняя сессия ПАСЕ

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Страсбурге начинает свою работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, на сессии будут избраны новый председатель ПАСЕ, комиссар по правам человека и судьи Европейского суда по правам человека.

На Ассамблее примет участие кронпринцесса Дании, также выступит президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

24 января с докладом выступит президент Армении Серж Саргсян.

А 26 января обсудят доклад члена азербайджанской делегации Вусала Гусейнова.

В повестку сессии также включены вопросы о гуманитарных последствиях вооруженного конфликта в Украине, процессе урегулирования палестино-израильского конфликта, роста антисемитизма в Европе, исламофобии и ксенофобии.

Cессия завершит работу 26 января.