Сегодня между Азербайджаном и Ираном будет подписан новый документ

Сегодня между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран будет подписан Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Респ

Сегодня между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран будет подписан Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report, об этом 11 марта заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустамом Гасими.

Меморандум о взаимопонимании послужит открытию новых транспортных путей.