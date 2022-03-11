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Сегодня между Азербайджаном и Ираном будет подписан новый документ

Сегодня между Азербайджаном и Ираном будет подписан новый документ Сегодня между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран будет подписан Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Респ
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 12:55
Сегодня между Азербайджаном и Ираном будет подписан новый документ

Сегодня между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран будет подписан Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report, об этом 11 марта заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустамом Гасими.

Меморандум о взаимопонимании послужит открытию новых транспортных путей.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Iran to ink new document today
Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanla İran arasında yeni sənəd imzalanacaq

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