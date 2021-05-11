Сегодня Лавров встретится с Байрамовым

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во второй день визита (10-11 мая) в Баку проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во второй день визита (10-11 мая) в Баку проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что центральной темой встречи станет выполнение договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху и возвращение региона к мирной жизни.

Конкретные перспективы развития азербайджано-российских отношений, а также координация взаимодействия на международных площадках и станут предметом диалога Байрамова и Лаврова во вторник. Стороны также намерены подписать план межмидовских консультаций.

Лавров воспользуется возможностью, чтобы почтить в Баку память павших борцов с нацизмом. В графике главы МИД РФ запланировано возложение венков к Мемориалу воинской славы, а также к Вечному огню на Аллее Шехидов, где похоронены военные и мирные граждане, погибшие в ходе первой Карабахской войны. Он также по традиции посетит мемориал Гейдара Алиева и могилу супруги бывшего президента страны, Зарифы Алиевой.