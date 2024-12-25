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Сегодня католики всего мира празднуют Рождество

Сегодня католики всего мира празднуют Рождество Сегодня католики всего мира празднуют Рождество.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 00:00
Сегодня католики всего мира празднуют Рождество

Сегодня католики всего мира празднуют Рождество.

Report напоминает, что праздник Рождества, один из самых значимых и торжественных в христианском мире, отмечается в честь рождения Иисуса Христа в городе Вифлееме.

Христиане разных конфессий празднуют Рождество в разные дни - 25 декабря или 6-7 января. На сегодняшний день оно считается официальным государственным праздником в более чем 100 странах мира.

В большинстве государств, где преобладает христианское население, Рождество является нерабочим днем. Однако и в странах, где христиане составляют меньшинство, таких как Индия и Малайзия, 25 декабря объявлен официальным праздником.

В день Рождества во многих странах закрываются магазины, а в Англии, например, 25 декабря не работает даже общественный транспорт.

Неотъемлемым символом Рождества является Санта-Клаус, известный в некоторых странах как Дед Мороз. Прототипом этого образа стал Святитель Николай Мирликийский (Чудотворец), живший в IV веке и прославившийся своими добрыми делами и чудесами.

Подготовка к Рождеству в большинстве стран начинается за несколько месяцев. Ели украшают как в домах, так и в общественных местах. Традиция украшать рождественское дерево зародилась в Германии в XVI веке, а позже распространилась по всей Европе.

Рождественский стол в разных странах отражает национальные традиции. Например, в Сицилии готовят 12 видов рыбы, а в Соединенном Королевстве и странах с его культурным влиянием - индейку, гусятину, суп, картофель и овощи. Среди праздничных десертов наиболее популярны рождественский пудинг, фруктовые пироги и сладкое печенье.

Отметим, что в Азербайджане также действует Католическая церковь, где ежегодно создаются условия для проведения рождественских богослужений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев традиционно поздравляет католиков с этим светлым праздником.

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