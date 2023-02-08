О нас

Сегодня из турецкого Кахраманмараша эвакуируют граждан Азербайджана

Сегодня из турецкого Кахраманмараша эвакуируют граждан Азербайджана Эвакуация граждан Азербайджана из зоны стихийного бедствия в Турции продолжается.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 14:30
Сегодня из турецкого Кахраманмараша эвакуируют граждан Азербайджана

Эвакуация граждан Азербайджана из зоны стихийного бедствия в Турции продолжается.

Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана в этой стране.

Было отмечено, что автобус с гражданами Азербайджана отправится из провинции Кахраманмараш в 16:00.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 7 108 человек, 40 910 получили ранения.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan to evacuate its citizens from Turkiye’s Kahramanmaras today
Версия на азербайджанском языке Bu gün bir qrup azərbaycanlı Kahramanmaraşdan Azərbaycana təxliyə olunacaq

Самое читаемое

Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
1 февраля 2023 г. 17:37
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi