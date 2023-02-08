Сегодня из турецкого Кахраманмараша эвакуируют граждан Азербайджана

Эвакуация граждан Азербайджана из зоны стихийного бедствия в Турции продолжается.

Эвакуация граждан Азербайджана из зоны стихийного бедствия в Турции продолжается.

Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана в этой стране.

Было отмечено, что автобус с гражданами Азербайджана отправится из провинции Кахраманмараш в 16:00.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 7 108 человек, 40 910 получили ранения.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.