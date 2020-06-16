​Сегодня из России в Азербайджан будут доставлены более 150 граждан

В рамках еженедельного графика, установленного соответствующими государственными структурами Азербайджанской Республики и Российской Федерации, обеспечивается возвращение граждан в нашу страну.

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в рамках еженедельного графика 19 мая 120 человек, 26 мая 131 человек, 2 июня 122 человека, 9 июня 130 граждан прошли через контрольно-пропускной пункт "Самур" на территорию нашей страны: "По этому графику сегодня будет обеспечено возвращение в страну более 150 граждан. Также на этой неделе предусмотрено возвращение зарегистрированных через портал "Evə gedirəm" граждан чартерным рейсом Баку-Москва-Баку".