Сегодня из Аданы эвакуируют группу граждан Азербайджана

Сегодня из турецкого города Адана в Азербайджан будет эвакуирована группа азербайджанцев.

Сегодня из турецкого города Адана в Азербайджан будет эвакуирована группа азербайджанцев.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Автобус с эвакуируемыми отправится в Азербайджан с автовокзала Аданы сегодня в 17:00 по местному времени.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.