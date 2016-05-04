​Сегодня главы МИД Вишеградской группы и Восточного партнерства обсудят перспективы взаимодействия

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Перспективы расширения всестороннего сотрудничества сегодня обсудят министры иностранных дел Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) и стран-участниц программы "Восточное партнерство" на двухдневной встрече в Праге.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Чехии.

"Основная рабочая программа запланирована на сегодня. В Праге ожидается 12 министров иностранных дел, европейский комиссар по расширению и политике соседства Йоханнес Хан и заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмидт, - указали в ведомстве. - В качестве гостей во встрече примут участие главы МИД Нидерландов, Швеции и Германии".

Министры обсудят возможности расширения взаимодействия своих государств в реализации взаимовыгодных процессов экономической интеграции и расширения сотрудничества в сфере безопасности. Главными темами, как ожидается, станут: взаимодействие в формировании транспортной инфраструктуры, образовании и медицине. Значительное время предполагается уделить рассмотрению вопросов создания гражданского общества в постсоциалистических государствах Восточной Европы.

"Перед совместным заседанием в среду министры проведут двусторонние встречи. На них они скоординируют позиции своих стран", - уточнили чешские дипломаты.

Чехия, председательствующая в Вишеградской группе, в качестве одного из основных внешнеполитических приоритетов рассматривает реализацию планов интеграции ряда стран- участниц "Восточного партнерства" в ЕС.

Встречи глав МИД Вишеградской группы и стран-участниц "Восточного партнерства" проходят периодически не реже одного раза в год.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году для укрепления связей и "европеизации" шести государств постсоветского пространства - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Активное участие в проекте сближения с сообществом принимают только Киев, Кишинев и Тбилиси.