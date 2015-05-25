Сегодня главы МИД России и Азербайджана проведут переговоры в Москве

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров обсудят в Москве укрепление двусторонних отношений, а также вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Мамедъяров находится в России 24-26 мая с официальным визитом.

В программу главы азербайджанского МИД кроме переговоров с российским коллегой включены встречи с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

На встрече руководителей МИД двух стран будут обсуждаться состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.