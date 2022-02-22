Ильхам Алиев: Сегодня будет подписан исторический документ между Азербайджаном и Россией

Сегодня будет подписан важный документ, исторического характера между Азербайджаном и Россией.

Сегодня будет подписан важный документ исторического характера между Азербайджаном и Россией.

Как передает Report об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, документ охватывает важнейшие сферы взаимодействия между двумя странами и будет иметь важнейшее значение для двусторонних отношений.

"Повестка дня очень обширная. Этот визит особый. В качестве президента я в России в сорок восьмой раз, но это особый случай, потому что сегодня мы подписываем такой важный документ исторического характера", - отметил президент Азербайджана.