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Ильхам Алиев: Сегодня будет подписан исторический документ между Азербайджаном и Россией

Ильхам Алиев: Сегодня будет подписан исторический документ между Азербайджаном и Россией Сегодня будет подписан важный документ, исторического характера между Азербайджаном и Россией.
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 16:32
Ильхам Алиев: Сегодня будет подписан исторический документ между Азербайджаном и Россией

Сегодня будет подписан важный документ исторического характера между Азербайджаном и Россией.

Как передает Report об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, документ охватывает важнейшие сферы взаимодействия между двумя странами и будет иметь важнейшее значение для двусторонних отношений.

"Повестка дня очень обширная. Этот визит особый. В качестве президента я в России в сорок восьмой раз, но это особый случай, потому что сегодня мы подписываем такой важный документ исторического характера", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Russia to sign historic document today, President Aliyev says
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycan və Rusiya arasında tarixi sənəd imzalanacaq"

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