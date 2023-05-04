О нас

Госсекретарь США сегодня проведет еще одну встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Госсекретарь США сегодня проведет еще одну встречу с главами МИД Азербайджана и Армении Ожидается, что эта встреча станет финальным раундом переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в США
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 10:27
Госсекретарь США сегодня проведет еще одну встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Встреча включена в рабочий график главы американской дипломатии и состоится в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца в Арлингтоне.

Ожидается, что эта встреча станет финальным раундом переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в США.

Напомним, переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне длятся уже несколько дней. 1 мая министры встретились с госсекретарем по отдельности, а затем провели трехстороннюю встречу с его участием.

3 мая главы МИД провели еще одну встречу при посредничестве советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi bu gün yenidən Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları ilə görüşəcək
Версия на английском языке Blinken to meet with Bayramov, Mirzoyan in Washington today

Самое важное

Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
3 мая 2023 г. 23:33
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
3 мая 2023 г. 23:00
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
3 мая 2023 г. 22:49
Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным
Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным
3 мая 2023 г. 22:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi