Госсекретарь США сегодня проведет еще одну встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

Ожидается, что эта встреча станет финальным раундом переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в США

Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Встреча включена в рабочий график главы американской дипломатии и состоится в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца в Арлингтоне.

Ожидается, что эта встреча станет финальным раундом переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в США.

Напомним, переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне длятся уже несколько дней. 1 мая министры встретились с госсекретарем по отдельности, а затем провели трехстороннюю встречу с его участием.

3 мая главы МИД провели еще одну встречу при посредничестве советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.