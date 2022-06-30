Азербайджан сегодня является одним из значимых транспортных и логистических хабов Евразии

Азербайджан придает большое значение взаимодействию на Каспии. Наша страна занимала передовые места в контексте усилий по определению правового статуса Каспийского моря, а также работ по углублению международного морского сотрудничества.

Азербайджан придает большое значение взаимодействию на Каспии. Страна занимала передовые позиции в контексте усилий по определению правового статуса Каспийского моря, всегда поддерживала углубление сотрудничества стран Каспия.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на VI Саммите глав государств прикаспийских стран вновь подчеркнул это.

"Глава государства заявил, что Азербайджан придает большое значение взаимодействию наших стран на Каспии. Историческое значение имеет подписанная в 2018 году в Актау Конвенция по правовому статусу Каспийского моря. Заключенный в результате многолетней работы документ определил правовой статус Каспия. Скорейшее вступление в силу Конвенции создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших более действенных мер, направленных на всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств", - заявил депутат.

По словам депутата, Азербайджан всегда подчеркивал, что взаимодействие прикаспийских государств основано на учете интересов всех сторон, уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательство во внутренние дела друг друга.

"Еще одним связанным с Каспийским морем вопросом, которому Азербайджан придает значение, является превращение региона в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой. Как известно, президент Азербайджана сделал акцент на этом в своем выступлении. Глава государства заявил, что важным направлением сотрудничества является развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества транспортных услуг и мультимодальных перевозок. Заключенные между прикаспийскими государствами двусторонние и многосторонние договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой. Именно в данном контексте следует отметить, что сегодня Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии. Как и было подчеркнуто в выступлении главы государства, Азербайджан играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, прилагает усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Следует особо отметить, что маршрут позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры", - добавил Вугар Искендеров.