Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия сегодня подпишут соглашение о зеленой энергии

Сегодня будет подписано ”Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

Сегодня будет подписано ”Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

Как сообщает Report, церемония подписания состоится во дворце Котрочень в Бухаресте, столице Румынии.

В пленарном заседании примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.