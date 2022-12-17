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Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия сегодня подпишут соглашение о зеленой энергии

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия сегодня подпишут соглашение о зеленой энергии Сегодня будет подписано ”Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 11:02
Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия сегодня подпишут соглашение о зеленой энергии

Сегодня будет подписано ”Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

Как сообщает Report, церемония подписания состоится во дворце Котрочень в Бухаресте, столице Румынии.

В пленарном заседании примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia, Romania, and Hungary to sign agreement on green energy
Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında yaşıl enerji ilə bağlı saziş imzalanacaq

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