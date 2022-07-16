Сегодня армянскому народу предстоит сделать выбор

На днях в Ереване вновь пришлось задуматься о своей подлинной истории. И опять — с подачи Азербайджана.

На днях в Ереване вновь пришлось задуматься о своей подлинной истории. И опять — с подачи Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил политолог Фуад Ахундов.

По его словам, 5 июля в Баку прошла презентация документального фильма и книги о судьбе квартала Тепебаши в историческом центре Еревана. В столице Армении его, как и другие 2 тысячи топонимов и гидронимов переименовали на армянский лад в "Конд". Группа научных деятелей и представителей общественности Азербайджана обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с осуществляемым Арменией процессом уничтожения культурного и исторического наследия азербайджанского народа.

"В ответ в Армении вспыхнула форменная истерия, которая, впрочем, оставляет стойкое ощущение дежавю: точно так же в Ереване негодовали, когда в Баку напоминали об истории городов Шуша, Агдам, Физули… Но сегодня весь мир увидел, что сотворили с этими и другими городами и селами на территории, равной площади такого государства как Ливан.

Поэтому нынешняя реакция армянского истэблишмента и на строительные работы в квартале Тепебаши, и на азербайджанское исследование этого квартала — это по сути дела экзамен на политическую адекватность. А еще — тест на определение собственного будущего", - заявил Ф.Ахундов.

Панорама Еревана, города, который, если верить армянским националистам, "старше Рима" представляет собой центр советской постройки, отметил политолог. "Все мы помним, что на его месте до "советизации" Южного Кавказа, на месте исторического центра нынешней столицы Армении — исторического азербайджанского города Иреван, находилась Эриванская крепость. Об этом мы уже рассказывали неоднократно. Но вся историческая застройка была намеренно и планомерно разрушена", - рассказал он.

Но вот квартал Тепебаши, переименованный властями Еревана в «Конд», этот последний уголок старого Иревана, уцелел после варварских "реконструкций" и "улучшений", добавил эксперт. И теперь в Армении добрались и до него. Здесь начинается строительство, которое уничтожит последний уголок старого Иревана.

"А теперь вспомним не такие уж давние события. В 2011 году отмечалось 500-летие Эриванской крепости. И в ходе этого мероприятия я обратился к армянской стороне с вопросом: а куда делся средневековый Эриван? В Баку и Тбилиси, например, есть исторические центры, крепости Ичери Шехер и Нарин Кале?", - сказал Ф. Ахундов, добавив, что ответа из Армении не последовало.

Но, по его словам, как в скверном анекдоте, через несколько недель в Ереване объявили…о "постройке старого города". Приняли специальную программу: собрать дома XIX— начала ХХ века на небольшом участке. Найти в Ереване что-то немусульманское постарше Туркманчайского договора здесь даже не пытались.

"На наше предложение помочь с восстановлением исторического центра и "старого города" и предоставить старые планы, карты, фотографии…в Ереване пытались язвить и острить. Проект так и остался проектом", - сказал он.

И вот теперь Армении выпал исторический шанс, продолжил он. В Баку, презентовав исследование, посвященное Тепебаши, по сути предоставили властям Еревана исторический шанс. То есть напомнили, что в столице Армении еще остался осколок старого города — квартал Тепебаши, переименованный в «Конд». Здесь есть дома XVII-XVIII веков, вернее, их остатки, уцелевшие части мечетей, хаммамов…

"Конечно, здесь уже нет "очарования Востока". Традиционная архитектура не на шутку испорчена ереванским "креативом", где умудряются строить целые улицы на крышах многоэтажек в неповторимом стиле "нахалстроя". Но восстановить этот осколок старого города вполне возможно. Как и сделать его привлекательным для туристов. Тем более что квартал этот, как следует из его названия, расположен на вершине холма, и отсюда открывается великолепный вид на Ереван. И если его городские власти действительно хотят заиметь у себя что-то, напоминающее старый город — вот он. Но нужна самая малость — готовность признать подлинную историю собственной столицы. Избавиться от пещерной ненависти к азербайджанскому культурному наследию. В такой ситуации для Армении азербайджанское исследование истории квартала Тепебаши превращается по сути не в проверку отношения к прошлому, а в выбор будущего. Если в Ереване действительно хотят создать у себя старый город, то азербайджанское исследование представляет для ереванского городского начальства ценнейший материал — с историческими фотографиями, старыми картами, планами и так далее. Но если в Армении продолжат "строительство" в Тепебаши — этот исторический шанс избавиться от пещерной азербайджанофобии будет упущен", - заявил политолог.

Да, города растут и развиваются. Но их старинную архитектуру берегут и лелеют, считает он. А исторический центр стараются сохранить в неприкосновенности. Даже если он свидетельствует о весьма спорных исторических событиях. "Вот в Соединенных Штатах, например, есть штат Нью-Мексико, земли, за которые США когда-то с Мексикой воевали. Там есть город Санта-Фе, где американцы старательно берегут старинную мексиканскую архитектуру. Или Бодрум, например, столь любимый туристами из бывшего СССР. И вот построенная крестоносцами крепость Святого Петра. Ради ее постройки крестоносцы разрушили мавзолей Мавсола и Артемиссии — одно из семи чудес света. Но ни во времена Османской Империи, ни позже, в Турецкой Республике, никому не пришло в голову эту крепость "сократить", - сказал Ф. Ахундов, - "Или Иерусалим, чьи городские стены, построенные еще в те времена, когда Ближний Восток входил в состав Османской Империи".

Но есть и другие примеры. Это расстрел статуй Будды в Афганистане, взорванная Пальмира, разрушенная немецкими агрессорами Варшава.

И теперь армянскому народу на узких улочках квартала Тепебаши предстоит сделать выбор - в чьем они лагере, сказал в заключении Ф.Ахундов.