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Седерфельт: Поддерживаем мирное разрешение конфликтов в регионе

Седерфельт: Поддерживаем мирное разрешение конфликтов в регионе Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила о поддержке мирного разрешения конфликтов в регионе.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 11:54
Седерфельт: Поддерживаем мирное разрешение конфликтов в регионе

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила о поддержке мирного разрешения конфликтов в регионе.

Как передает Report, об этом она заявила журналистам в рамках конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, координации транспорта и устойчивого развития".

"Тема конференции очень важна особенно в наши дни, когда в мире существуют проблемы, вызванные изменением климата. Как парламентарии мы можем способствовать тому, чтобы больше внимания уделялось "зеленой" повестке, также обеспечению инклюзивности в достижении целей устойчивого развития ООН",- сказала она, заявив так же о важности обеспечения обмена мнениями с правительствами о деятельности, предпринимаемыми для обеспечения "зеленой" и устойчивой экономики.

"Сегодняшняя конференция, которая проходит с участием парламентариев из многих стран-членов ОБСЕ, показывает интерес и приверженность этих стран к "зеленому" развитию. Я благодарю Азербайджан за организацию этой конференции",- добавила она.

Председатель ПА ОБСЕ заявила, что конфликты негативно влияют на имплементацию целей устойчивого развития.

"Мы знаем, что конфликты и войны мешают устойчивому развитию. Как парламентарии ПА ОБСЕ мы поддерживаем и привержены Хельсинкскому Заключительному акту от 1975 года. Мы за мир, стабильность и за парламентскую дипломатию", - отметила она.

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