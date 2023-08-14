Американский эксперт: Совбезу ООН не следует поддаваться дезинформационной кампании Армении

Совету Безопасности ООН не следует поддаваться дезинформационной кампании и информационной войне со стороны Армении, направленной против Азербайджана.

Совету Безопасности ООН не следует поддаваться дезинформационной кампании и информационной войне со стороны Армении, направленной против Азербайджана.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его мнению, Армения стремится манипулировать международным сообществом и убедить Совет Безопасности ООН вмешаться в вопросы, которые искусственно создает сам Ереван.

"ЕС, США и ООН не должны попасть в ловушку кампании дезинформации, проводимой Ереваном в отношении важного стратегического союзника Европы – Азербайджана. Европейский союз и руководство ООН должны провести тщательное расследование незаконного оборота оружия и наркотиков, который в настоящее время осуществляется через территорию Армении", - отметил П. Тейс.

Кроме того, мировому сообществу следует изучить и собрать информацию о нарушениях безопасности в регионе и Европе, обусловленных коррумпированным руководством Еревана, считает эксперт.