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Американский эксперт: Совбезу ООН не следует поддаваться дезинформационной кампании Армении

Американский эксперт: Совбезу ООН не следует поддаваться дезинформационной кампании Армении Совету Безопасности ООН не следует поддаваться дезинформационной кампании и информационной войне со стороны Армении, направленной против Азербайджана.
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 18:45
Американский эксперт: Совбезу ООН не следует поддаваться дезинформационной кампании Армении
Питер Тейс

Совету Безопасности ООН не следует поддаваться дезинформационной кампании и информационной войне со стороны Армении, направленной против Азербайджана.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его мнению, Армения стремится манипулировать международным сообществом и убедить Совет Безопасности ООН вмешаться в вопросы, которые искусственно создает сам Ереван.

"ЕС, США и ООН не должны попасть в ловушку кампании дезинформации, проводимой Ереваном в отношении важного стратегического союзника Европы – Азербайджана. Европейский союз и руководство ООН должны провести тщательное расследование незаконного оборота оружия и наркотиков, который в настоящее время осуществляется через территорию Армении", - отметил П. Тейс.

Кроме того, мировому сообществу следует изучить и собрать информацию о нарушениях безопасности в регионе и Европе, обусловленных коррумпированным руководством Еревана, считает эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: “BMT TŞ Ermənistanın dezinformasiya kampaniyasına uymamalıdır"

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