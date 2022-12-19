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Савельев: Высказывания К.Затулина не служат интересам РФ и не поддерживают движение к миру

Савельев: Высказывания К.Затулина не служат интересам РФ и не поддерживают движение к миру Высказывания Костантина Затулина о ситуации на Лачынской дороге в Азербайджане, в районе, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК), вне всякого сомнения, не служат интересам России и не служат движению к миру.
Внешняя политика
19 декабря 2022 г. 19:03
Савельев: Высказывания К.Затулина не служат интересам РФ и не поддерживают движение к миру

Высказывания Константина Затулина о ситуации на Лачынской дороге в Азербайджане, в районе, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК), вне всякого сомнения, не служат интересам России и не служат движению к миру.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заместитель координатора депутатской группы ГД РФ по связям с парламентом Азербайджана, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев, комментируя недавние заявления другого депутата Госдумы РФ К. Затулина.

"Считаю недопустимым такое некорректное вмешательство в сложнейший политический процесс. Уверен, что все заинтересованные стороны понимают, что это лишь личное мнение господина Затулина, никоим образом не выражающее официальную позицию нашей страны", - заявил Д.Савельев.

Депутат рассказал о взаимодействии российских миротворцев с азербайджанскими властями.

"Во-первых, напомню, Россия официально признает территориальную целостность Азербайджана. И восприятие ситуации должно происходить именно через эту призму. При этом, несмотря на имеющиеся договоренности, вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха так и не был произведен, что само по себе провоцирует напряженность. А что касается фейков, распространяемых относительно наших миротворцев, то они очевидно не соответствуют реальности. Взаимодействие миротворцев с азербайджанскими властями строится на конструктивной основе и происходит в ежедневном режиме. Миротворцы контролируют обстановку, выполняя все подписанные договоренности. А возникшее общественное возмущение абсолютно оправдано, поскольку добыча ископаемых на золоторудном месторождении "Гызылбулаг" и медно-молибденовом руднике "Демирли" ведется варварским способом, без соблюдения каких либо технологических требований, что не могло не вызвать закономерную реакцию специалистов-экологов и общественности",- заявил российский депутат.

Он также подчеркнул, что недопустимо - и прежде всего, для политика - позволять себе высказывания, не снижающие, а увеличивающие имеющееся напряжение. Еще более недопустимо позволять себе прямые обвинения в адрес государства, которое в очень трудный момент подписало с Россией декларацию о союзническом взаимодействии.

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Версия на английском языке Savelyev: Zatulin’s statements don’t serve Russia’s interests, don’t support movement towards peace

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