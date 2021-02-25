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Савельев: Примером отношений стран является братская связь народов Азербайджана и России

Савельев: Примером отношений стран является братская связь народов Азербайджана и России ‘Отношения между двумя странами должны основываться на принципах добрососедства и взаимного уважения”
Внешняя политика
25 февраля 2021 г. 10:57
Савельев: Примером отношений стран является братская связь народов Азербайджана и России
Дмитрий Савельев

“Отношения между двумя странами должны основываться на принципах добрососедства и взаимного уважения. Бесспорно, примером отношений такого плана является братская связь народов Азербайджана и России, имеющая глубокие исторические корни “. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил депутат Государственной Думы России, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Комментируя отношения Азербайджана и России, политик отметил, их прочность: “У наших стран традиционно в авторитете находится сохранение преемственности, уважительного отношения к истории, подвигов наших предков, культурные и духовые ценности. Убеждён, что всестороннее обсуждение заявленной темы в полной мере поспособствует не только росту интереса к истории, но и послужит дальнейшей формулировке целостной политики, направленной на развитие Азербайджана и России”.

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