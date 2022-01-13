Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном

15:32 Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном.

Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом 13 января сказал министр энергетики Королевства Саудовская Аравия принц Абдул Азиз бин Салман Аль Сауд, выступая на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией "ACWA Power".

Он передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда: "Они желают Азербайджану дальнейших успехов и подтверждают заинтересованность Королевства в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном."

Принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд также подчеркнул важность успехов, достигнутых Азербайджаном в рамках ОПЕК+ благодаря лидерским качествам президента Ильхама Алиева. Он отметил, что за последние несколько лет в мировой нефтяной промышленности и в формате ОПЕК+ между двумя странами сложились крепкие союзнические, партнерские и дружеские отношения.