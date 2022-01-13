О нас
Report Georgia
Аудио новости

Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном

Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном 15:32 Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
13 января 2022 г. 16:00
Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном

Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом 13 января сказал министр энергетики Королевства Саудовская Аравия принц Абдул Азиз бин Салман Аль Сауд, выступая на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией "ACWA Power".

Он передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда: "Они желают Азербайджану дальнейших успехов и подтверждают заинтересованность Королевства в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном."

Принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд также подчеркнул важность успехов, достигнутых Азербайджаном в рамках ОПЕК+ благодаря лидерским качествам президента Ильхама Алиева. Он отметил, что за последние несколько лет в мировой нефтяной промышленности и в формате ОПЕК+ между двумя странами сложились крепкие союзнические, партнерские и дружеские отношения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanla münasibətlərin daha da möhkəmlənməsində maraqlıdır

Самое важное

ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 01:43
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2022 г. 14:12
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi