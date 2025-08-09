Эр-Рияд приветствует соглашение между Баку и Ереваном и надеется на новую эпоху сотрудничества в регионе

Саудовская Аравия надеется, что достигнутое сегодня соглашение между Баку и Ереваном в Вашингтоне положит начало новой эпохе взаимопонимания, сотрудничества, а также укрепления безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Королевства.

"Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия приветствует заключение соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также выражает благодарность США за содействие в этом процессе. Министерство также надеется, что данное соглашение станет началом новой эпохи взаимопонимания, сотрудничества и укрепления безопасности и стабильности между Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать интересам обоих народов и всего Южно-Кавказского региона", - говорится в заявлении.