Эр-Рияд приветствует соглашение между Баку и Ереваном и надеется на новую эпоху сотрудничества в регионе

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 03:20
Саудовская Аравия надеется, что достигнутое сегодня соглашение между Баку и Ереваном в Вашингтоне положит начало новой эпохе взаимопонимания, сотрудничества, а также укрепления безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Королевства.

"Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия приветствует заключение соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также выражает благодарность США за содействие в этом процессе. Министерство также надеется, что данное соглашение станет началом новой эпохи взаимопонимания, сотрудничества и укрепления безопасности и стабильности между Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать интересам обоих народов и всего Южно-Кавказского региона", - говорится в заявлении.

