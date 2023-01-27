Саудовская Аравия осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел (МИД) Королевства Саудовская Аравия осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Министерство иностранных дел (МИД) Королевства Саудовская Аравия осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии:

«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, столице Ирана, в результате которого один человек погиб и несколько человек получили ранения. Министерство подтверждает солидарность Королевства с Азербайджанской Республикой и ее дружественным народом в это трудное время, призывает уважать неприкосновенность дипломатических миссий и наказать виновных»,- говорится в заявлении.