О нас

Саудовская Аравия осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Саудовская Аравия осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране Министерство иностранных дел (МИД) Королевства Саудовская Аравия осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 17:08
Саудовская Аравия осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел (МИД) Королевства Саудовская Аравия осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии:

«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, столице Ирана, в результате которого один человек погиб и несколько человек получили ранения. Министерство подтверждает солидарность Королевства с Азербайджанской Республикой и ее дружественным народом в это трудное время, призывает уважать неприкосновенность дипломатических миссий и наказать виновных»,- говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Saudi Foreign Ministry offers condolences to Azerbaijani people 
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı XİN Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Другие новости из категории

Посольство Польши осудило нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Посольство Польши осудило нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
27 января 2023 г. 17:17
Эрдоган осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране
Эрдоган осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране
27 января 2023 г. 17:08
Посольство Литвы выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана
Посольство Литвы выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана
27 января 2023 г. 16:42
Марков: Власти Ирана причастны к нападению на посольство Азербайджана в Тегеране
Марков: Власти Ирана причастны к нападению на посольство Азербайджана в Тегеране
27 января 2023 г. 16:41
Посольство России: Потрясены известием о нападении на посольство Азербайджана
Посольство России: Потрясены известием о нападении на посольство Азербайджана
27 января 2023 г. 16:33
Аналитик: Есть ощущение молчаливого согласия иранского правительства на нападение
Аналитик: Есть ощущение молчаливого согласия иранского правительства на нападение
27 января 2023 г. 16:22
Захарова: РФ готова провести встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана
Захарова: РФ готова провести встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана
27 января 2023 г. 16:20
Генсек Совета Европы: Нападения на дипломатические представительства неприемлемы
Генсек Совета Европы: Нападения на дипломатические представительства неприемлемы
27 января 2023 г. 16:08
Молдова осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Молдова осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
27 января 2023 г. 16:06
ГУАМ потребовал привлечь к ответственности исполнителей и спонсоров теракта в посольстве Азербайджана
ГУАМ потребовал привлечь к ответственности исполнителей и спонсоров теракта в посольстве Азербайджана
27 января 2023 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi