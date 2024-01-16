Саудовская Аравия окажет финансовую поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане

Сегодня в Баку состоялось подписание Меморандума о финансовой помощи между Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) и центром гуманитарной помощи короля Салмана в Саудовской Аравии.

Сегодня в Баку подписан меморандума об оказании финансовой помощи Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) со стороны Центра гуманитарной помощи короля Салмана Саудовской Аравии.

Как передает Report, документ был подписан председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым и заместителем директора департамента медицины и окружающей среды центра Салманом Абдуллой Мухаммед Алвадейи.

В подписании также принял участие посол Саудовской Аравии в Азербайджане Эссам бин Салех Аль-Джутайли.

Вугар Сулейманов поблагодарил Саудовскую Аравию за вклад в деятельность по разминированию в Азербайджане.

Также между сторонами состоялся обмен мнениями о поддержке борьбы с минной угрозой и перспективах дальнейшего развития сотрудничества в этой области.

Гости также ознакомились с выставкой, на которой представлены обезвреженные мины и другие образцы взрывчатых боеприпасов, обнаруженных в Карабахе.