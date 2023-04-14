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Спикер: Армения злоупотребляет присутствием миссии ЕС и намеренно усиливает напряженность в регионе

Спикер: Армения злоупотребляет присутствием миссии ЕС и намеренно усиливает напряженность в регионе Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) выступила на тему военно-политических провокаций Армении.
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 18:10
Спикер: Армения злоупотребляет присутствием миссии ЕС и намеренно усиливает напряженность в регионе

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) выступила на тему военно-политических провокаций Армении.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер С.Гафарова в своем выступлении подробно рассказала о военно-политических провокациях Армении.

По ее словам, очевидно, что Армения злоупотребляет присутствием миссии ЕС в этой стране, и намеренно усиливает напряженность в регионе: "Вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль азербайджано-армянской границы и на территориях, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту, что приводит к гибели людей".

Спикер парламента отметила, что три дня назад Армения совершила очередную военную провокацию на границе, в результате которой погибли трое азербайджанских военнослужащих.

Сахиба Гафарова добавила, что несколько дней назад Армения задержала двух азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на границе: "В соцсетях распространились кадры жестокого обращения с азербайджанским военнослужащими. Международные организации должны расследовать этот факт и дать ему надлежащую оценку".

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Версия на английском языке ФотоSpeaker: Armenia abuses presence of EU mission and deliberately increases regional tension
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova MDB PA-nın iclasında Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatlarından danışıb

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