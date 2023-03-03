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Генсек: Азербайджан вносит конкретный вклад в СВМДА

Генсек: Азербайджан вносит конкретный вклад в СВМДА Азербайджан придерживается многосторонних подходов в разрешении международных проблем и СВМДА не является исключением.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 16:18
Генсек: Азербайджан вносит конкретный вклад в СВМДА

Азербайджан придерживается многосторонних подходов в разрешении международных проблем и СВМДА не является исключением.

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай.

"Азербайджан вносит конкретный вклад в наш процесс. В Баку до пандемии состоялось заседание молодежного совета СВМДА. Азербайджан является координатором важной сферы - развитием транспортных коридоров. Это соотносится с географическим положением Азербайджана, а также с открытостью Азербайджана именно для того, чтобы развивать глобальную взаимосвязанность. Сегодня транспортные связи - это важный тренд в многосторонней дипломатии, но без развития системы взаимосвязанности поддержать позитивные тренды глобализации было бы очень сложно", - заявил Сарыбай.

Генсек считает, что у Азербайджана есть большие перспективы продолжать продуктивное сотрудничество в рамках СМВДА, поскольку организации известны успехи многосторонней дипломатии нашей страны - как председательство в Совете МИД Организации исламского сотрудничества, а также деятельность в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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