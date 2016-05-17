​Саргсян назвал встречу с главой Азербайджана в Вене "нормальной"

Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян охарактеризовал прошедшую в Вене встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при участии глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, РФ и Франции) как "нормальную", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нормально. Думаю, скоро сделают заявление, услышите", — сказал Саргсян, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча, которая продолжалась более двух часов.

В переговорах также участвовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик (США), Игорь Попов (Россия) и Пьер Андрие (Франция).