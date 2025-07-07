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Сардар Аяз Садиг уверен в укреплении межпарламентского диалога Пакистана и Азербайджана

Сардар Аяз Садиг уверен в укреплении межпарламентского диалога Пакистана и Азербайджана Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять стратегические связи, основанные на взаимной поддержке, солидарности и единой позиции по ключевым региональным и международным вопросам.
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 18:20
Сардар Аяз Садиг уверен в укреплении межпарламентского диалога Пакистана и Азербайджана

Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять стратегические отношения, основанные на взаимной поддержке, солидарности и единой позиции по ключевым региональным и международным вопросам.

Об этом сообщает Report, об этом заявил спикер Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садиг, находящийся с визитом в Азербайджане.

По его словам, на проведенных встречах он высоко оценил позицию Азербайджана по ряду международных вопросов, в том числе по Джамму и Кашмиру, ситуации в Газе и ирано-израильскому конфликту.

Кроме этого, Сардар Аяз Садиг выразил уверенность в дальнейшем укреплении межпарламентского взаимодействия и развитии взаимодействия с Азербайджаном в сферах транспорта. В связи с этим он подчеркнул, что установление прямого авиасообщения способствовало развитию двусторонних отношений.

Касаясь процессов на Южном Кавказе, спикер отметил, что Национальная Ассамблея Пакистана ранее приняла ряд резолюций, в том числе решительно осудила армянскую агрессию. По его словам, Азербайджан и Пакистан последовательно поддерживают друг друга во всех вопросах.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял спикера Национальной Ассамблеи Пакистана.

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