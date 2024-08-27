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Санжар Валиев: Азербайджан стремится стать важным транспортным хабом на Южном Кавказе

Санжар Валиев: Азербайджан стремится стать важным транспортным хабом на Южном Кавказе Азербайджан предпринимает много усилий для того, чтобы стать важным транспортным хабом на Южном Кавказе.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 10:47
Санжар Валиев: Азербайджан стремится стать важным транспортным хабом на Южном Кавказе

Азербайджан предпринимает много усилий для того, чтобы стать важным транспортным хабом на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил директор Информационно-аналитического центра международных отношений (Узбекистан) Санжар Валиев в ходе мероприятия "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" в Баку.

"На данный момент два крупнейших государства в регионе Центральной Азии и Кавказа [Азербайджан и Узбекистан] объединяют свои потенциалы и ставят перед собой грандиозные цели. Для решения торгово-экономических задач наши министерства применяют самые эффективные меры. Инновационным шагом в этом вопросе стало определение 2025 года "Годом экономической кооперации между Баку и Ташкентом",- сказал он.

Валиев подчеркнул, что в настоящее время в мире происходит множество сложных процессов, и для их решения недостаточно существующего уровня сотрудничества между странами.

"Поэтому кооперация очень важна. Наши государства выступают за как можно скорейшее разрешение вопросов дипломатическим путем",- добавил он.

Отметим, мероприятие "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" организовано совместно азербайджанским Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

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Версия на английском языке Azerbaijan seeks to become key transportation hub in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Sancar Vəliyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilmək üçün səy göstərir

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