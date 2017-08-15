Санджай Рана: За прошедшие годы товарооборот между Азербайджаном и Индией вырос в 63 раза

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По случаю 70-летия со дня независимости Индии в посольстве этой страны в Азербайджане состоялась церемония поднятия государственного флага.

Как сообщили Report в посольстве Индии в Азербайджане, вначале прозвучал государственный гимн Индии, после чего посол Санджай Рана зачитал поздравительное письмо президента страны Рама Натха Ковинда.

Коснувшись двусторонних отношений, посол Индии сказал, что между странами существуют дружеские отношения во многих сферах. Напомнив, что в этом году две страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, С.Рана добавил, что в связи с этим был организован "Фестиваль дружбы Индия-Азербайджан", в рамках которого проводятся культурные мероприятия в двух странах. Он также отметил, что для азербайджанских студентов создаются все условия для обучения в Индии.

Говоря об экономическом сотрудничестве, дипломат сказал, что за прошедшие годы товарооборот между Азербайджаном и Индией вырос в 63 раза.

Отметим, что на мероприятии участвовали проживающие в Азербайджане граждане Индии, а также обучающиеся индийскому языку в Азербайджанском университете языков студенты.