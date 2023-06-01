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Санду: Мы не можем согласиться с тем, что принципы территориальной целостности больше не имеют значения

Санду: Мы не можем согласиться с тем, что принципы территориальной целостности больше не имеют значения Мы не можем согласиться с тем, что принципы территориальной целостности больше не имеют значения.
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 14:12
Санду: Мы не можем согласиться с тем, что принципы территориальной целостности больше не имеют значения

Мы не можем согласиться с тем, что принципы территориальной целостности больше не имеют значения.

Как сообщает командированный в Кишинев сотрудник Report, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, выступая на открытии 2-ого саммита Европейского политического сообщества.

По ее словам, проведение данного мероприятия создает важную платформу для обсуждения актуальных проблем на мировой повестке и нахождения путей их преодоления.

"Второй саммит - это четкая демонстрация нашей силы, солидарности и единства, действий вместе как единой семьи для решения общих проблем. В течение следующих нескольких часов мы планируем провести стратегические обсуждения о вторжении России в Украину, энергетическом и климатическом кризисе, а также другим вопросам", - сказала Майя Санду.

По ее словам, решение данных вопросов имеет первостепенную значимость.

"Нам всем стоит ускорить энергетический переход, диверсифицировать источники поставок, так как ставки для Европы слишком высоки, если мы не будем действовать. Мы не можем сказать нашим людям, что не знаем что будет завтра в вопросах энергоснабжения", - подчеркнула Санду.

По ее словам, в текущих условиях европейская солидарность важна как никогда раньше: "Мы не можем согласиться с тем, что принципы территориальной целостности больше не имеют значения. Нам нужно работать вместе, чтобы построить более прочную Европу. Вместе мы можем добиться гораздо большего", - подытожила она.

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Версия на английском языке Sandu: 'We cannot accept that principles of sovereignty and territorial integrity do not matter anymore'
Версия на азербайджанском языке Sandu: “Biz ərazi bütövlüyü prinsiplərinin əhəmiyyətini itirməsi ilə razılaşa bilmərik”

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