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Сандра Гружикидж: Отношения между Сербией и Азербайджаном основаны на дружбе и сотрудничестве

Сандра Гружикидж: Отношения между Сербией и Азербайджаном основаны на дружбе и сотрудничестве Отношения между Сербией и Азербайджаном основаны на дружбе и сотрудничества.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 13:51
Сандра Гружикидж: Отношения между Сербией и Азербайджаном основаны на дружбе и сотрудничестве

Отношения между Сербией и Азербайджаном основаны на дружбе и сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом заявила помощник министра по вопросам благополучия семьи и демографии Сербии Сандра Гружикидж во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг“.

По ее словам, повышение доступности социальных услуг для населения является одной из основных задач, стоящих перед двумя странами.

Помощник министра отметила, что взаимное использование двумя странами системы предоставления социальных услуг в ближайшее время покажет свои результаты: "Следует особо отметить достижения в сфере социальных услуг. Последствия пандемии COVID-19 во всем мире еще не устранены. Должны быть приняты серьезные меры. Около 84 миллионов детей во всем мире не посещают школу. Система социальной защиты Сербии также предпринимает шаги по борьбе с безработицей".

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Версия на английском языке Official: Serbian-Azerbaijani relations are based on friendship and cooperation
Версия на азербайджанском языке Sandra Qrujikic: "Serbiya-Azərbaycan əlaqələri dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə dayanır"

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