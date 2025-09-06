Самолет Пашиняна впервые прошел через воздушное пространство Азербайджана для зарубежного визита

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна 30 августа вылетел за границу через воздушное пространство Азербайджана и вернулся в ночь на 6 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Новости-Армения, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

"После установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении обратились в Азербайджан с просьбой о воздушном транзите для самолета премьер-министра и получили положительный ответ. Этот факт рассматриваем как практический шаг по разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению мирной повестки и формированию атмосферы взаимного доверия. Напомню, что азербайджанские самолеты уже длительное время используют воздушное пространство Армении для обеспечения связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой", - написала она.