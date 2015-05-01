​Самолет МЧС доставил в Баку эвакуированных из Непала граждан Азербайджана и Грузии - ФОТО

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Самолет с эвакуированными из зоны стихийного бедствия в Непале 13 гражданами Азербайджана и 4 гражданами Грузии 1 мая в 07:00 приземлился в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эвакуированные граждане выразили благодарность главе государства Ильхаму Алиеву за указание по оказанию помощи.

Напомним, что согласно указанию президента Азербайджанской Республики, от имени правительства Азербайджана министерство по чрезвычайным ситуациям 29 апреля отправило гуманитарную помощь в Федеративную Демократическую республику Непал в связи с разрушительным землетрясением в этой стране.