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Второй полевой госпиталь МЧС Азербайджана доставлен из Турции в Баку

Второй полевой госпиталь МЧС Азербайджана доставлен из Турции в Баку Второй мобильный полевой госпиталь Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева с целью поддержки ликвидации последствий сильных землетрясений, произошедших в братской стране, с уч
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 03:51
Второй полевой госпиталь МЧС Азербайджана доставлен из Турции в Баку

Второй мобильный полевой госпиталь Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева с целью поддержки ликвидации последствий сильных землетрясений, произошедших в братской стране, с учетом восстановления медицинской инфраструктуры в зоне бедствия, доставлен в Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Там отметили, что в двух полевых госпиталях ведомства, которые были оснащены всеми необходимыми медицинскими оборудованием и принадлежностями, в районе Кахраманмараша была оказана соответствующая помощь 3 123 пострадавшим, включая 684 детей.

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