О нас

Самолет-амфибия МЧС Азербайджана продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции

Самолет-амфибия МЧС Азербайджана продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает
Внешняя политика
26 августа 2024 г. 08:28
Самолет-амфибия МЧС Азербайджана продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции

Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, за прошедшие сутки самолет участвовал в тушении природных пожаров в направлении Акхисар-Ташкуючак.

В настоящее время операции по ликвидации очагов возгорания продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's amphibious firefighting plane continues battling blazes in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın amfibiya təyyarəsi Akhisar-Taşkuyucak istiqamətində meşədəki yanğınla mübarizəyə cəlb olunub

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi