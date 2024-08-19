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Самолет-амфибия МЧС Азербайджана продолжает борьбу с лесными пожарами в Турции

Самолет-амфибия МЧС Азербайджана продолжает борьбу с лесными пожарами в Турции Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 08:39
Самолет-амфибия МЧС Азербайджана продолжает борьбу с лесными пожарами в Турции

Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, за минувшие сутки самолет действовал в направлении Мугла-Ула. Летательный аппарат в рамках 12 подлетов к очагам пожара осуществил сброс 114 тонн воды.

В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.

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Версия на английском языке ВидеоAzerbaijan’s amphibious aircraft continues to combat forest fires in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ВидеоAmfibiya təyyarəsi Türkiyədəki meşə yanğınları ilə mübarizə tədbirlərini davam etdirir 

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