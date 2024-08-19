Самолет-амфибия МЧС Азербайджана продолжает борьбу с лесными пожарами в Турции

Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания.
Об этом
Согласно информации, за минувшие сутки самолет действовал в направлении Мугла-Ула. Летательный аппарат в рамках 12 подлетов к очагам пожара осуществил сброс 114 тонн воды.
В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.