Самолет-амфибия МЧС Азербайджана продолжает борьбу с лесными пожарами в Турции

Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает

Самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, за минувшие сутки самолет действовал в направлении Мугла-Ула. Летательный аппарат в рамках 12 подлетов к очагам пожара осуществил сброс 114 тонн воды.

В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.