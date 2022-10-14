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Заседание глав государств СНГ начало работу в Астане

Заседание глав государств СНГ начало работу в Астане Заседание Совета глав государств СНГ стартует сегодня, 14 октября, в Астане.
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 09:49
Заседание глав государств СНГ начало работу в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил повестку заседания Cовета глав государств СНГ.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, лидеры стран обсудят гуманитарное партнерство и обеспечение безопасности.

Открывая саммит, Токаев сообщил, что "на рассмотрение глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов" сотрудничества стран - участниц СНГ.

Президент Казахстана также отдельно поприветствовал президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, который впервые участвует в саммите СНГ после избрания главой государства в марте текущего года, и пожелал ему успехов в государственной деятельности.

09.05

Заседание Совета глав государств СНГ стартует сегодня, 14 октября, в Астане.

Как передает Report, в нем принимают участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Украина и Молдова на саммите представлены не будут. Киев в последние годы приостановил участие в мероприятиях по линии СНГ, а глава Молдовы не сможет присутствовать на заседании из-за загруженного рабочего графика.

Ожидается, что на саммите президенты утвердят проект плана мероприятий по проведению в СНГ в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения. Также предложено рассмотреть проект плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023–2024 годы.

Кроме того, в столице Казахстана во второй половине дня 14 октября пройдет первый саммит "Россия-Центральная Азия", по его итогам будет принято совместное заявление.

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Версия на английском языке CIS, Russia-Central Asia summits starting in Astana

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