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Саммит Восточного партнерства планируется провести в декабре

Саммит Восточного партнерства планируется провести в декабре Проведение очередного саммит программы "Восточное партнерство" запланировано на декабрь этого года, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС.
Внешняя политика
23 июня 2021 г. 14:53
Саммит Восточного партнерства планируется провести в декабре
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Проведение очередного саммита программы "Восточное партнерство" запланировано на декабрь этого года, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Вопросы подготовки к саммиту будут обсуждены в ходе визита глав МИД Австрии, Литвы и Румынии в Азербайджан, Армению и Грузию на этой неделе.

Напомним, 18 июня 2020 года состоялся саммит Восточного партнерства в формате видеоконференции, который собрал официальных лиц Евросоюза, лидеров всех 27 стран-членов ЕС, а также глав государств шести восточных стран-соседей ЕС.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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Версия на азербайджанском языке “Şərq Tərəfdaşlığı” sammitinin tarixi açıqlanıb

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