​Саммит ШОС в Петербурге может быть перенесен

Президент России Владимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный осведомленный источник.

Напомним, что саммит ШОС должен был пройти 22-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге.

Источник пояснил, что на такой шаг пришлось пойти в связи с эпидемиологической обстановкой, которая до конца не нормализовалась во всех странах-участницах организации, за исключением, отчасти, Китая. По его словам, в настоящее время решено отказаться от мероприятия до "прояснения ситуации", чтобы подготовиться к мероприятию надлежащим образом.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что возможность проведения саммита ШОС в режиме видеосвязи не рассматривалась из-за недостаточности уровня взаимодействия в таком формате. Как отметил источник, с учетом необходимости "обстоятельного обмена мнениями" требуется провести очную встречу.