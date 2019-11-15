Игумен: Саммит религиозных лидеров в Баку важен для укрепления мировой стабильности

"Выбор проведения межрелигиозного саммита в Баку неслучаен, так как у Русской Православной Церкви (РПЦ) издавна хорошие отношения с Управлением мусульман Кавказа и лично с шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде". Об этом Report заявил настоятель Михаило-Архангельского монастыря (Юрьев-Польский), игумен Афанасий Селичев.

II Саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран.

"В наши нынешние времена, которые в христианстве принято считать апостасийными - временем отступления от Бога - такие встречи очень важны. Любому здравомыслящему правительству необходима стабильность в государстве, и весьма часто она зависит от религиозного мира в стране. Тут религиозные лидеры как раз и могут своим авторитетом притушить вечно тлеющий огонь розни", - заявил игумен А.Селичев.

По его словам, особенно это наглядно видно на примере стран СНГ, которые внешние силы стараются дестабилизировать через религиозный фанатизм.

"В глобальном плане такое сотрудничество помогает и мировой стабильности. Неолиберализм, ставший на Западе господствующей идеологией, прямо отрицает сдерживающие энтропию факторы: суверенитет, национальность, семью, религию, открывая тем самым путь к приходу того всемирного правителя, которого мы называем антихристом, а мусульмане - даджжалем (лжемессия- ред.)", - подчеркнул он.

Игумен отметил, что выбор проведения межрелигиозного саммита в Баку неслучаен, так как у РПЦ издавна хорошие отношения с УМК и лично с шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

"С другой стороны саммит - это хорошая возможность помочь в преодолении нагорно-карабахского конфликта, который во многом имеет религиозные корни", - cчитает православный священнослужитель.