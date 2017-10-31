Саммит прикаспийских государств может состояться в начале следующего года

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Саммит прикаспийских государств может пройти в Астане в начале 2018 года, главы МИД России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана могут собраться в декабре в Москве для обсуждения подготовки к саммиту. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Работа в этом направлении идет, сейчас мы пытаемся завершить определенные детали этого документа, может быть, удастся собрать министров иностранных дел в Москве где-то в декабре с тем, чтобы уже ближе к весне организовать решающий саммит. В этот раз он должен состояться в Казахстане, скорее всего, в Астане", - сказал он.

Напомним, Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря планируется подписать на очередном саммите прикаспийских государств.

Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 года в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит прошел в Тегеране в 2007 году, третий - в Баку в 2010 году, четвертый - в Астрахани в 2014 году.