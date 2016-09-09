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    Встреча председателей европейских парламентов состоится в Страсбурге

    На открытии мероприятия выступят президент ПАСЕ и генеральный секретарь Совета Европы

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Председатели парламентов 47 стран-членов Совета Европы соберутся в Страсбурге 15-16 сентября.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в мероприятии, которое проводится раз в два года, примут участие около 350 человек. 

    Участники конференции обсудят наиболее актуальные текущие вопросы, в том числе мигрантский кризис в Европе.

    На открытии мероприятия выступят президент ПАСЕ Педро Аграмунт и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. 

    Отметим, что первая конференция председателей европейских парламентов прошла в 1975 году. 

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