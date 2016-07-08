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    Саммит НАТО начнет работу сегодня в Варшаве

    Для участия в саммите в Польшу с рабочим визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов НАТО соберутся 8 июля на двухдневный саммит в столице Польши Варшаве. Как сообщает Report, в ходе встречи будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества в рамках организации, отношения с Россией, борьба с терроризмом, вопрос поддержки укрепления оборонного потенциала Грузии и Молдовы.

    Также на саммите  планируется одобрить размещение четырех батальонов в Польше, Эстонии, Литве и Латвии,  и будет объявлено о новой стадии готовности ПРО в Восточной Европе. 

    Ожидается, что на саммите НАТО в Варшаве примут участие 18 президентов, 21 глава правительства, 41 министр иностранных дел и 39 министров обороны.

    Для участия в саммите НАТО в Польшу с рабочим визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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