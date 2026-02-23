Саммит лидеров в рамках WUF13 состоится 18 мая

Саммит лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) состоится 18 мая в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер по содержательной программе операционной компании WUF13 Джамиля Исмаилзаде.

Она подчеркнула, что организация Саммита лидеров в рамках WUF13 является инициативой Азербайджана. Также, по ее словам, более 10 глав государств уже подтвердили свое участие в данном саммите.

"Программа WUF13 будет довольно насыщенной. Как всегда ожидаются встречи на уровне министров. Следует отметить, что Азербайджан, как страна-хозяйка столь масштабного после COP29 мероприятия ООН, выступил с несколькими инициативами. Одна из них - проведение первого Саммита лидеров в рамках форума WUF. Главы государств и ранее принимали участие в этих форумах, однако лишь небольшое количество и исключительно по приглашению. В Баку же ожидается участие большего количества первых лиц стран. Их число ежедневно растет, и оно однозначно превысит показатели предыдущих WUF", - заявила она на информационной сессии для журналистов, которые будут освещать WUF13.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.