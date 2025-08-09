Саммит лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне в центре внимания мировых СМИ

О нас

9 августа 2025 г. 18:09
В течение последних нескольких дней внимание мировых СМИ было приковано к Вашингтону, где были подписаны исторические документы в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Саммит лидеров США, Азербайджана и Армении стал знаковым геополитическим событием.

Подобные шаги к нормализации отношений воспринимаются иностранными СМИ как глобальное событие, способное сильно изменить регион в целом. Так, информационная газета The Jerusalem Post отмечает, что "мирное соглашение может изменить Южный Кавказ - регион, производящий энергоресурсы, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, через который проходят нефте- и газопроводы, но который раздирают закрытые границы и давние этнические конфликты".

Агентство Reuters, в свою очередь, также приводит слова ряда экспертов, некоторые из которых считают, что подписание соглашения стало важным символическим шагом для двух стран, однако все еще остаются вопросы о том, как будет реализована вовлеченность американских компаний в логистические процессы на Южном Кавказе.

Агентство не обошло стороной и фактор России, которая традиционно имела большое влияние в регионе. "Тот факт, что армяне и азербайджанцы пожимают друг другу руки при содействии США, может разозлить Россию, в связи с ее неучастием в этом процессе".

В свою очередь, телеканал Euronews также осознает важность достигнутых договоренностей между Арменией и Азербайджаном, особенности вопроса транспортного коридора, соединяющего Азербайджан и Нахчыван. Телеканал подчеркивает, что для Баку этот коридор обеспечивает прямое сухопутное сообщение с Нахчываном, укрепляет связи с Турцией, закрепляет послевоенные достижения с помощью инфраструктурной дипломатии, а также усиливает позиции Азербайджана как важнейшего транспортно-логистического узла мирового масштаба.

"Для Еревана этот транспортный маршрут — возможность дальнейшей интеграции в более широкие торговые сети, диверсификации экономики и привлечения иностранных инвестиций. В геополитическом плане это также поможет Армении нормализовать отношения с соседями", - подчеркивает Euronews.

Издание The Guardian акцентирует внимание на том, как соглашение может открыть закрытые с начала 1990-х годов транспортные коридоры, что стимулирует экономику региона и позволит США заключить двусторонние сделки с обеими странами. "Перспективное соглашение могло бы положить конец десятилетиям конфликта и подготовить почву для открытия ключевых транспортных коридоров через Южный Кавказ, которые были закрыты с начала 1990-х годов", - отмечает газета, подчеркивая роль коридора под названием "Trump Route for International Peace and Prosperity".

France 24 подчеркивает, что сделка в Вашингтоне наносит удар по интересам России, Китая и Ирана, открывая путь к устойчивому миру в регионе. "Проигравшими здесь являются Китай, Россия и Иран", - цитирует канал слова представителя Белого дома, добавляя, что транспортный коридор через Армению станет долгосрочным требованием Баку и укрепит экономические связи.

Издание POLITICO описывает соглашение как прорыв в развитии Зангезурского коридора, где США получат эксклюзивные права на операторство на 99 лет, включая железные дороги, нефте- и газопроводы. "Мы смогли свести это к тому, что если мы разблокируем один элемент, то остальные элементы начнут вставать на свои места", - приводит газета слова американского чиновника, отмечая, что это укрепит позиции Азербайджана в региональной стабильности.

The Washington Post акцентирует, как церемония в Белом доме стала шагом в направлении ослабления позиций России в регионе, и подчеркивает роль коридора в формировании Среднего коридора для торговли между Китаем, Центральной Азией и Турцией. "Это сильный удар по интересам России", - отмечает издание, добавляя, что сделка усиливает безопасность и экономику Азербайджана.

Газета The Independent фокусирует внимание на создании крупного торгового и транзитного коридора, названного в честь Трампа, который удовлетворит ключевые цели Азербайджана в переговорах. "Это не только об Армении. Это не только об Азербайджане. Это о всем регионе, и они знают, что регион станет безопаснее и процветающее с президентом Трампом", - приводит издание слова чиновника американской администрации.

Global News отмечает, что сделка ослабляет влияние России на Южном Кавказе после ее неудач в посредничестве, и создает "Trump Route" как крупный транзитный коридор с железной дорогой и трубопроводами. "Для Азербайджана, крупного производителя нефти и газа, маршрут также обеспечивает более прямую связь с Турцией и дальше с Европой", - подчеркивает портал, добавляя, что это позволит Армении диверсифицировать доступы без зависимости от Грузии или Ирана.

Портал Council of Europe приветствует парафирование мирного договора как исторический шаг к миру, подчеркивая необходимость восстановления доверия и инфраструктуры.

Издание USA TODAY отметило, что представители администрации Трампа в течение нескольких месяцев тайно работали над заключением соглашения между Арменией и Азербайджаном. "Вовлеченность Трампа сплотила азербайджанского и армянского лидера еще в одном моменте: оба предложили номинировать его на Нобелевскую премию мира", - указывается в статье.

В частности, об этом указала газета New York Post. Сделка Трампа ставит США в положение лидера, которое исторически занимала Россия, предоставившая миротворческие войска бывшему сепаратистскому образованию на территории Азербайджана, которую Баку вернул Азербайджану в 2023 году, положив конец 32-летнему сепаратистскому режиму. "Я не хочу вдаваться в историю некоторых весьма странных решений Нобелевского комитета по присуждению премии тому, кто вообще ничего не сделал. Но президент Трамп за шесть месяцев совершил чудо", - цитирует газета слова президента Ильхама Алиева.

В свою очередь издание The Hill подчеркнуло, что в период своего второго президентского срока Трамп активно продвигает региональные мирные соглашения по всему миру. Пожалуй, теперь это можно сказать и про регион Южного Кавказа. Мирная инициатива стала стратегическим ходом Вашингтона, поскольку и Армения, и Азербайджан исторически находились под влиянием Москвы. В итоге, это соглашение не только закрепляет послевоенные успехи Азербайджана, но и открывает двери для процветания всего региона, подтверждая, что конструктивный диалог под эгидой сильного посредника способен преодолеть даже самые застарелые конфликты.

